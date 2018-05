Motorhead em ritmo rockabilly

Marcelo Moreira

Motorhead tocando rockabilly. Isso é o The Head Cat, antigo projeto que Lemmy Kilminster, vocalista e baixista do trio inglês, está resgatando em 2011. Tocando guitarra, baixo e cantando, o monstro do heavy metal ataca de rock dos anos 50 ao lado de Danny B. Harvey (guitarrista do Rockats, 13 Cats e Lonesome Spurs) e Slim Jim Phantom (baterista do Stray Cats). O nome do grupo é uma brincadeira com suas bandas principais (‘head’ de Motörhead e ‘cat’ de Stray Cats e 13 Cats).

A mistura inusitada não só deu certo, como é fantástica. Rendeu um CD ótimo em 2000, “Lemmy, Slim Jim & Danny B” ,que incluía releituras de clássicos do rock ‘n’ roll (mais tarde o disco foi relançado com o título “Fool’s Paradise”). Em 2007 chegou às lojas o DVD “Rockin’ The Cat Club: Live From the Sunset Strip”, gravado ao vivo em Los Angeles.

A nova iniciativa do trio é um álbum com músicas inéditas e versões matadoras para clássicos do rock e do blues. O segundo álbum, é “Walk the Walk… Talk the Talk” ,com 12 faixas, sendo duas inéditas e dez versões para clássicos como “Crossroads”, “Shakin All Over” e “Something Else”. O lançamento ocorre na Europa em Hellion Records.

É evidente que o público alvo é o formando por amantes do metal e fãs do Motorhead. Mas o trabalho é para ser ouvido sem preconceitos. O peso passa longe, e o grande destaque é oa performance de Danny B. tanto no baixo como nas guitarras. Seu estilo é vigoroso, mas limpo e cristalino nos dois instrumentos.

Lemmy manda bem na guitarra, mas nada fora do comum, e faz algmas passagens de baixo que destoam do estilo proposto – tudo propositalmente.

É nitido que os três estiveram mais preocupados em se divertir no estúdio do que em se preocupar em criar um clássico do rock. À primeira audição, os vocais de Lemmy não combinam com o rockabilly, mas o estranhamento passa assim que as músicas avançam.

Correto e surpreendentemente afinado, o líder do Motorhead conduz os Head Cat a um pesadelo de desenho animado. A voz rouca e podre de Lemmy cria um ambiente de pastelão e impostura, descambando na total canastrice musical, em clima de festa. E é muito legal, pois nada ali é sério, e os músicos não se levam a sério. O total descomprometimento, portanto, é a chave do projeto. É para ouvir sem esperar muita coisa. O resultado surpreende.