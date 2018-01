Motörhead divulga capa e detalhes de novo álbum, ‘Aftershock’

do blog Roque Reverso

O Motörhead divulgou a capa de seu novo álbum “Aftershock”. Inicialmente previsto para setembro, o disco deverá chegar aos fãs em outubro. Gravado no Maple Sound Studios, em Santa Ana, na Califórnia, “Aftershock” terá 13 faixas. Será o 21º disco de inéditas do grupo britânico de heavy metal liderado por Lemmy Kilmister, que teve recentemente problemas sérios de saúde.

A produção do álbum ficou Cameron Webb. que já havia cuidado do álbum anterior, “The Wörld Is Yours”, lançado em 2010.

De acordo com a banda, o novo disco será lançado em diferentes datas.

A versão online está prevista para o dia 10 de outubro; a alemã, para o dia 18; no dia 21 chegam às lojas da Europa e do Reino Unido, neste último em edição especial da revista Classic Rock; e no dia 22, nos EUA.

Veja abaixo a lista de faixas do novo disco do Motörhead:

1 – Heartbreaker

2 – Coup De Grace

3 – Lost Woman Blues

4 – End Of Time

5 – Do You Believe

6 – Death Machine

7 – Dust And Glass

8 – Going To Mexico

9 – Silence When You Speak To Me

10 – Crying Shame

11 – Queen Of The Damned

12 – Knife

13 – Keep Your Powder Dry

14 – Paralyzed