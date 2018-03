Morrissey tem úlcera hemorrágica e cancela shows

Jean Tonsig – Rádio Eldorado

O músico Morrissey foi hospitalizado no último sábado (26), para tratar de uma infecção na bexiga. Segundo informações do site da revista Billboard, um representante do cantor disse que ele deu entrada em um hospital de Michigan para realizar alguns exames e foi diagnosticado com uma úlcera hemorrágica.

Por conta disso, o ex-vocalista do Smiths cancelou seis apresentações da atual turnê. Segundo a Billboard, a turnê será retomada no dia 9 de fevereiro, em Las Vegas. A recuperação do cantor deve demorar duas semanas.

Morrissey já havia cancelado no final de 2012, uma longa turnê que faria pelos Estados Unidos porque a mãe dele estava doente. O mais recente trabalho do cantor britânico é o álbum Years of refusal, lançado em fevereiro de 2009.