Morrissey lança três músicas novas em programa de rádio na Inglaterra

Luciano Borborema – Território Eldorado

Depois de revelar que seu novo e décimo trabalho de estúdio está pronto e confirmar três apresentações na Inglaterra, em julho, Morrissey mostrou três faixas do álbum durante entrevista à rádio BBC 2.

Action is my middle name, The kid’s looker e People are the same everywhere farão parte do disco successor de Years of refusal (2009). As canções podem ser ouvidas no portal da NME.

O ex-líder dos SmithsDivulgação

A data do lançamento do trabalho ainda é dúvida. De acordo com o ex-líder dos Smiths, ele ainda busca uma gravadora para lançar o álbum.

Ouça aqui as músicas novas de Morrissey.