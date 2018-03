da equipe Combate Rock

O cantor Morrissey, ex-vocalista da banda The Smiths, foi hospitalizado no Estado de Michigan, nos Estados Unidos, e está passando por alguns exames. A informação é do site da revista “Billboard”, que revelou que um porta-voz do cantor afirmou que ele está no hospital William Beaumont para fazer testes para verificar uma suspeita de infecção na bexiga.