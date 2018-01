Morrissey fará quatro shows no Brasil em março

Luciano Borborema – Território Eldorado

Morrissey vem ao Brasil em março. O ex-Smiths acaba de confirmar quatro apresentações no país em seu site oficial. Além do Brasil, o músico britânico fará shows na Argentina, no Peru e na Colômbia.

Por aqui, o britânico se apresenta em Porto Alegre, no Pepsi On Stage, no Rio, na Fundicão Progresso e em São Paulo fará duas apresentações no Espaço das Américas nos dias 11 e 12 de março. Detalhes dos ingressos serão revelados em breve.

Esta é a terceira passagem de Morrissey pela América do Sul. A estreia dele nos palcos latinos foi em 2000. Na época, também shows no Brasil. A outra foi quatro anos mais tarde, em 2004, quando se apresentou no Chile e na Argentina.

Morrissey. (Divulgação)



FALANDO EM SMITHS

Uma caixa luxuosa com todos os oito álbuns da carreira da banda britânica The Smiths foi lançado no fim do ano passado. A coleção foi supervisionada pelo ex-guitarrista do grupo, Johnny Marr.

“Estou muito feliz em poder comunicar que as versões remasterizadas dos álbuns do The Smiths vão finalmente sair. Queria que os discos soassem da maneira certa, então trabalhei para manter hoje a sonoridade que tinham quando foram feitos. Estou muito satisfeito com o resultado”, disse Marr em entrevista ao site do semanário musical britânico News Musical Express.

O trabalho ao vivo Rank (1988) e Hatful of hollow (1984) são alguns dos discos desse boxe. Todos os trabalhos sairão em CD e também em vinil. Serão lançadas apenas três mil edições que ainda contarão com um DVD com videoclipes, pôster gigante do grupo e todos os singles lançados pela banda.