Morrissey anuncia shows no Brasil

A produtora Time For Fun confirmou a volta do cantor e compositor britânico Morrissey ao Brasil em julho. O ex-vocalista do lendário grupo The Smiths vai se apresentar em três capitais brasileiras: São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

Na capital paulista, Morrissey fará show no Credicard Hall no dia 30 de julho. Na capital federal, a apresentação será na Arena Brasília, no dia 2 de agosto. Na capital fluminense, o britânico estará no dia 4 de agosto, no Citibank Hall.

A cantora Kristeen Young é convidada especial para os shows de abertura de Morrissey. Ela já havia participado da turnê que o ex-Smiths realizou pela América do Sul no ano passado, com shows em Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, entre outras capitais do continente.

A apresentação na capital argentina foi, por sinal, a que teve a primeira cobertura internacional do Roque Reverso.

Quanto à volta ao Brasil em 2013, a Time For Fun informou que clientes dos cartões Citi, Credicard e Diners contarão com pré-venda exclusiva para os shows de São Paulo e Rio de Janeiro entre os dias 14 e 20 de junho.

O público em geral poderá adquirir ingressos para as três apresentações a partir de 21 de junho. Os ingressos estarão disponíveis nas bilheterias oficiais; pela internet (www.ticketsforfun.com.br); pelo telefone 4003-5588; demais pontos de venda em todo o País.

Para o show de São Paulo, a lotação do Credicard Hal é de 7.064 pessoas. Há ingressos para vários setores e com direito à meia-entrada. Os valores das inteiras são os seguintes: Pista Comum (R$ 220,00), Pista Premium (R$ 450,00), Camarote I (R$ 520,00), Camarote II (R$ 450,00), Plateia Superior I (R$ 180,00), Plateia Superior II (R$ 160,00) e Plateia Superior III (R$ 140,00).

Há ainda um setor com visão parcial na Plateia Superior com preço de ingresso a R$ 100,00. O local de venda que não cobra a taxa de conveniência é a bilheteria do Credicard Hall.

Quanto ao show de Brasília, a Time For Fun divulgou que as informações e detalhes sobre os ingressos serão divulgados em breve.

Em relação ao show do Rio de Janeiro, há quatro setores com os seguintes valores para as entradas: Pista Comum (R$ 200,00), Pista Premium (R$ 420,00), Camarote (R$ 500,00) e Poltrona (R$ 350,00). A lotação aguardada é de 8.433 pessoas. O local de venda que não cobra a taxa de conveniência é a bilheteria do Citibank Hall.