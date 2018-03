Morrissey é a atração de São Paulo neste domingo

do Divirta-se



Morrissey destaca carreira solo, mas capricha no Smiths

É só conferir o que Morrissey tem tocado em suas apresentações mais recentes para ter uma certeza: não faltarão lágrimas quando o cantor subir no palco do Espaço das Américas, no domingo (11), em show com ingressos já esgotados. Portanto, você que garantiu seu lugar na apresentação, prepare-se para amparar os amigos mais emotivos – ou ser amparado pelos mais fortes.

O eterno vocalista dos Smiths, que sempre faz questão de declarar não pensar mais na antiga banda ( que o transformou em ícone da década de 80), tem sido bastante generoso com a parcela de fãs que, ao contrário dele, ainda pensa nos Smiths. Isso significa que, assim como foi no Chile e na Argentina, o set list deve ter uma parte considerável dos sucessos que imortalizaram o grupo britânico na memória afetiva de uma geração inteira.

O público, agradecido, cantará em uníssono canções para levantar isqueiros acesos (normalmente eu apostaria em celulares, mas estamos falando de nostalgia), como ‘I Know It’s Over’; para balançar a cabeça de lado com os olhos fechados, caso de ‘How Soon Is Now’ e ‘There is a Light That Never Goes Out’; e, claro, também terá o momento de cantar dançando, provavelmente ao som do clássico ‘I Want The One I Can’t Have’.

Mas, embora eu tenha passado todo esse tempo exaltando clássicos dos Smiths, ninguém precisa ir até lá por isso – merece destaque apenas pelo inusitado, já que sempre foi um hábito do cantor basear seus shows nos álbuns solo. Decisão justa, diga-se, pois não precisa viver de passado quem sempre está de bem com o presente – e também com o futuro (ele tem dois álbuns prontos, ainda sem gravadora).

Mas, ao som de ótimas músicas só dele – como ‘Irish Blood’ e ‘First of the Gang To Die’, ambas de seu disco mais recente, ‘Years of Refusal’ (2009) – não há espaço para ninguém lamentar os discos que ele ainda não lançou.

ONDE: Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. QUANDO: Dom. (11), 21h (abertura dos portões: 18h). QUANTO: R$ 200/R$ 340 (esgotado).