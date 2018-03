Morrem Levon Helm, baterista da The Band, e o apresentador Dick Clark

Marcelo Moreira, com agências internacionais

Dois nomes importantes do rock morreram nesta quinta-feira, 19 de abril: o apresentador de rádio e TV Dick Clarke e o baterista e vocalista Levon Helm, ambos norte-americanos. Helm foi integrante da famosa The Band, que acompanhou por anos Bob Dylan, tanto ao vivo como em estúdio. Ele estava com câncer na garganta e morreu em Nova York aos 71 anos.

Helm foi diagnosticado com câncer na garganta em 1998. A certo ponto, o nativo do Arkansas perdeu a voz e quase a sua casa de Woodstock, em Nova York, devido a dívidas médicas.

Em vez disso, ele transformou a casa, mais conhecida como The Barn, em uma sala de concerto semanal que atraiu multidões, grandes nomes como Emmylou Harris e Kris Kristofferson, e acabou conseguindo pagar a hipoteca e rejuvenescendo sua carreira.

Helm era mais conhecido pelos anos que passou no The Band, onde tocou bateria, guitarra, mandolim e cantou até o show de despedida do grupo “The Last Waltz”, de 1976, que foi filmado pelo diretor Martin Scorsese.

Já Dick Clark foi o aprsentador que ajudou a impulsionar a carreira de alguns dos maiores nomes do Rock anos EUA. Morreu ontem aos 82 anos, vítima de infarto. Era o aprsentador do programa “American Bandstand” e era sempre lembrado como “o adolescente mais velho do mundo” devido a sua aparência jovem. Trabalhava regularmente, mesmo tendo sofrido um derrame em 2004.

O “American Bandstand”, programa que Clark aprrsentou por três décadas, mudou a forma como a música era apresentada na TV. Quando Dick começou a aprtesentá-lo em 1956, ajudou a levar o rock ao grande público.