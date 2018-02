Morre Würzel, ex-guitarrista do Motorhead

Marcelo Moreira

A notícia começou a circular na manhã de sábado em sites europeus, mas somente na manhã de hoje, segunda-feira, é que foi confirmada a morte de Michael “Würzel” Burston, guitarrista do Motorhead entre 1984 e 1995.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele tinha 61 anos e aparentemente morreu na manhã de saábdo, 9 de julho, em decorrência de problemas cardíacos – na Inglaterra um jornal de Londres publicou em seu site que o problema seria conhecido como fibrilação ventricular, causada por uma miocardiopatia. Nem a família nem emrpesários ligados à banda confirmam essa informação.

O baterista dinamarquês Mikkey Dee, integrante do Motorhead desde 1992, declarou a um jornal sueco, o Expressen , que “Würzel era maravilhoso, uma usina de riffs simples e certeiros. Eu me lembro de sentir falta disso quando ele já não estava mais na banda. Eu sentia falta dos riffs simples e clássicos. Nunca mais compusemos daquele jeito depois disso”.

Nos 11 anos dividindo as guitarras com Phil Campbell, que entrou no Motorhead também em 1994, Würzel ( uma das palavras em alemão que significa pessoa radical) gravou oito álbuns com a banda: “No Remorse” (1984), “Orgasmatron” (1986), “Rock ‘n’ Roll” (1987), “Nö Sleep at All” , ao vivo(1988), “1916” (1991), “March ör Die” (1992), “Bastards” (1993) e “Sacrifice” (1995).

O guitarrista Würzel também lançou um disco solo, “Bess”, em 1987. No ano seguinte ele lançou o CD de música ambiente “Chill Out Or Die”, o que causou total estranheza até mesmo entre seus colegas de banda. Mais recentemente integrou a banda Leader of Down.