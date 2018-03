Morre Redson Pozzi, vocalista da banda Cólera

Morreu nesta quarta-feira, 28, Edson Pozzi, o Redson, guitarrista e cantor da banda de punk rock brasileira Cólera.

Reprodução/ Facebook Redson, ao centro, era vocalista e guitarrista da banda de punk rock

O anúncio foi feito nesta manhã na página oficial do Facebook do grupo. “QUERIDOS que acompanham a história do Cólera: infelizmente nosso amigo Redson partiu… Será lembrado eternamente pela grande obra e motivo maior de sua vida: o Cólera! Fica em paz, meu amigo: FAMÍLIA CÓLERA ETERNAMENTE!”, dizia a mensagem.

O músico tinha 49 anos e tocava ativamente na banda. O motivo da morte não foi revelado. O horário e local do velório serão informados em breve, de acordo com Renata Lacerda, que acompanhava o Cólera. Ela agradeceu em nome do grupo e dos familiares o apoio dado pelos fãs.

A banda Cólera surgiu em 1979 e em 2009 saíram em turnê comemorativa dos 30 anos de carreira.