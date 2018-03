Morre o guitarrista Ronnie Montrose, que revelou Sammy Hagar

Marcelo Moreira

O guitarrista norte-americano Ronnie Montrose foi um daqueles músicos que podem ser chamados de operários do rock. Viu muita gente ingerior e sem talento ultrapassá-lo na corrida pelo sucsso, mas nunca esmoreceu e sempre seguiu em frente. Era a versão americana do guitarrista inglês Paul Samson – o “descobridor” de Bruce Dicknson.

Com sua banda Montrose, formada no início dos anos 70, revelou nada mais nada menos do que o vocalista e guirarrista Sammy hagar, que teria uma carreira solo consistente e depois faria sucesso cantando no Van halen, nos anos 80 e 90.

Montrose ficou estacionado no segundo escalão do rock, mas nem por isso deixou de trabalhar e produzi de forma abundante e com qualidade, mas não conseguiu vencer um câncer na próstata. Ele morreu neste domingo, aos 64 anos, os Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O site oficial de Montrose foi atualizado com a seguinte mensagem: