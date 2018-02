Morre o ex-baterista do White Zombie

do site Blabbermouth.net – traduzido por Nathália Piá e publicado pelo site Whiplash

O ex-baterista do WHITE ZOMBIE e LAST CRACK, Phil Buerstatte, foi encontrado morto no final de semana em Madison, Wisconsin. Ele tinha 44 anos.

Buerstatte foi baterista do WHITE ZOMBIE entre os anos de 1992 e 1994 e tocou com a banda na turnê La Sexorcisto”. Ele também esteve na banda de metal originária de Wisconsin, LAST CRACK de 1986 a 1997.

O ex-colega de banda de no WHITE ZOMBIE, Rob Zombie então divulgou o seguinte comunicado: “Bem, ouvi rumores sobre isso há alguns dias mas eu não sabia ao certo se eram verdadeiros ou não. Mas parece que um de nossos ex-bateristas do WHITE ZOMBIE morreu. Phil Buerstatte, que esteve na banda por uns dois anos (entre 1992-94) foi encontrado morto nesse final de semana”. “O Phil era um cara muito problemático durante o tempo que passou conosco e eu nunca soube o que aconteceu com ele depois que ele saiu da banda. As poucas histórias que ouvi não foram boas. Ele tocou em três gravações conosco naquele breve período de tempo, ‘Feed The Gods’ na trilha do ‘Airheads’ soundtrack, ‘Children Of The Grave’ e ‘I Am Hell’ da trilha do ‘Beavis And Butthead'”.