Morre o baixista René Utchensky, ex-Patrulha do Espaço

imagem: Divulgação/Facebook de Renê Seabra Utchensky

Morreu na manhã desta quarta-feira (21) Renê Seabra Utchensky, ex-baixista da banda Patrulha do Espaço e produtor musical de grupos como o Carro Bomba. De acordo com postagens no Facebook do baixista e compositor paulistano, ele vinha enfrentando havia dois meses diversas complicações de uma hepatopatia grave gerada pelo vírus da hepatite C- (anteriormente tratado). Internado na UTI do Hospital São Cristóvão (SP), morreu depois do surgimento de uma bactéria muito forte. Seu corpo foi cremado no Crematório da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo.

Renê foi uma figura lendária dentro do underground do rock nacional, especialmente na cena da capital paulista. Fez parte de bandas como Patrulha do Espaço, Controlle Remoto, Rockestra de Paulo Zinner e a Orckestra Paulista de Contrabaixos. Em 2008, lançou seu primeiro disco solo, o elogiado ‘As Cores de Maria’.