Morre o baixista Mr. Ruffino, da banda Tutti Frutti

Mais um importante músico ro rock brasileiro morreu neste primeiro semestre. Desta vez foi Ruffino Lomba Neto, baixista da banda Tutti Frutti, Made in Brazil e Patrulha do Espaço. O músico estava internado havia alguns dias e não resistiu no último domingo à batalha contra um câncer. Ele tinha 60 anos de idade.

A informação foi confirmada no Facebook da atriz Thati Manzan, filha do músico com a atriz Mara Manzan, morta em 2009, também vítima de câncer aos 57 anos. “Acabou de ir embora uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Inteligente, talentoso, amigo, divertido, teimoso, carinhoso, bravo, único. Uma pessoa completamente singular. Enfim… meu pai”, escreveu a filha em sua página na rede social. “Neste momento a única coisa que quero é que você esteja bem. Tenho orgulho de ser sua filha. Te amo muito mais do que muito! Você foi o melhor presente que minha mãe me deu, manda um beijo para ela por mim.”

Mais conhecido como Mr. Ruffino, entrou para o Tutti Frutti em 2007, ao lado de figuras conhecidas do Rock da Pompeia, com o guitarrista Luiz Carlini e o tecladista Johnny Boy. O Tutti Frutti foi originalmente criado em 1972 por Rira Lee, quando de sua saída dos Mutantes. No Made in Brazil ele mudou por um tempo para a guitarra e tocou em alguns shows da turnê do disco “Paulicéia Desvairada” (1979).