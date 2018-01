Morre locutor que deu voz à introdução de 'The Number Of The Beast'

Estadão.com.br

O ator e radialista Barry Clayton, um dos pioneiros da televisão e rádio inglesa, morreu aos 80 anos. O britânico ficou mundialmente conhecido por gravar a fala introdutória da música The Number Of The Beast, clássico da banda de heavy metal Iron Maiden. Não foram divulgados maiores detalhes sobre o falecimento do comunicador.

JF Diorio/AE Grupo se apresentou no Brasil em março deste ano

Clayton também deu voz a vários trailers de cinema. Além da carreira por trás dos microfones, Clayton foi produtor de rádio na BBC e na Capital Radio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

The Number Of The Beast faz parte do terceiro disco de estúdio do Iron Maiden, lançado em 1982. A frase de abertura proferida por Clayton foi tirada do livro Apocalipse (12:12) e (13:18).

Novo disco. Os integrantes do Iron Maiden, que recentemente fizeram uma pausa de sua turnê mundial prolongada, afirmaram que pretendem lançar um novo disco em 2012. The Final Frontier, de 2010, foi o último álbum produzido pelos ingleses.