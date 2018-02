Morre Joe South, o criador de 'Hush', imortalizada pelo Deep Purple

Marcelo Moreira

O primeiro sucesso da carreira do Deep Purple acabou ficando marcado como uma música para sempre associada à banda. “Hush”, de vez em quando tocada ainda hoje pelo quinteto inglês, recebeu inúmeras versões ao longo de mais de 40 anos, é a segunda faixa do álbum de estreia do Purple, “Shades of Deep Purple”, de 1968. Sua inclusão foi ideia do guitarrista Ritchie Blackmore, então bastante interessado em música norte-americana.

Pois o autor de “Hush”, o norte-americano Joe South, morreu no último dia 5 de setembro, aos 72 anos, em sua casa, em Atlanta, no Estados Unidos, vitimado por um ataque cardíaco. Os roqueiros mais antenados o associam à música eternizada pelo Deep Purple, mas o música, na verdade, o trata como um compositor e cantor de poucos hits, como “A Rose Garden”.

Algumas de suas músicas foram interpretadas Elvis Presley, sem grande impacto. Como guitarrista, tocou com Aretha Franklin, uma das grandes vozes da música negra dos Estados Unidos. Seu maior sucesso, entretanto, é “Games People Play”, pela qual ganhou um prêmio Grammy em 1969. A música chegou ao número 12 da parada da revista “Billboard”, e foi lançada no primeiro disco dele, “Introspect”. Em 1994, a faixa também ganhou uma versão muito famosa pela banda de reggae Inner Circle.

Depois do Grammy, a inspiração desapareceu e sua carreira entrou em declínio nos anos 70, período que coincidiu com o abuso de drogas e relações familiares turbulentas. Em sua biografia ainda consta uma participação, como guitarrista de estúdio, em algumas faixas do álbum “Blonde on Blonde”, de Bob Dylan, de 1966.