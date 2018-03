Morre Davy Jones, vocalista da banda americana The Monkees

Marcelo Moreira e estadão.com.br

Morreu na manhã desta quarta-feira, 29, o ator e vocalista da banda The Monkees, Davy Jones. Segundo um representante do músico, Jones, de 66 anos, teve um ataque cardíaco na Flórida, Estados Unidos.

Peter Kramer/AP Jones fez parte da banda The Monkees, criada em 1965

Jones fez parte da banda The Monkees, criada em 1965 pela rede de TV americana NBC. A ideia era que o grupo fizesse frente aos Beatles. Davy Jones O único inglês do grupo), Micky Dolenz, Michael Nesmith e Peter Tork, integrantes do The Monkees, atuaram juntos na série que levava o nome da banda. Eles também protagonizaram o filme Os Monkees Estão Soltos (1968) e Head (1969), com a participação de Frank Zappa.

Tork saiu no final de 1969, deixando a banda como um trio, que chegou a gravar dois álbuns após o final da série de TV, naquele mesmo ano, Instante Replay e Monkees Present.

Em meados de 1970, foi a vez de Nesmith sair para uma carreira solo. Jones virou um cantor de música pop/brega, Tork se retirou do meio musical após algumas produções de álbuns de outros artistas e Nesmith se tornou uma referência na música folk e country, tanto como artista solo como produtor – sempre teve um apreço pelo Brasil tanto que um de seus discos se chamou Rio, no final dops anos 70.

Quase dez anos anos depois, em 1988, Tork, Jones e Dolenz gravaram um álbum de inéditas como Monkees, chamado “Then and Now”, de pouca repercussão. No começo dos século XXI Nesmith cocordou em se reunir com os três para uma dezena de shos comemorativos, mas sem o compromisso de vo álbum.

Os Monkees venderam mais de 50 milhões de discos no mundo todo e lançaram hits como Daydream Believer, I’m a Believer e Last Train to Clarksville.