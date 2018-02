Morre compositor Bill Dees, que coescreveu 'Oh, Pretty Woman'

Reuters

O cantor e compositor Bill Dees, mais conhecido por sua colaboração na composição com Roy Orbison dos hits Oh, Pretty Woman e It’s Over, morreu aos 73 anos em Mountain Home, Arkansas, de acordo com um obituário publicado online por uma funerária local. Reprodução ‘Oh Pretty Woman’ apareceu na trilha de ‘Uma Linda Mulher’ Dees, um nativo do Texas que iniciou a carreira na década de 1950 com uma banda de colégio chamada Five Bops, colaborou com diversas músicas, sendo algumas delas gravadas por artistas como Johnny Cash, Loretta Lynn e Glen Campbell. Mas a colaboração mais frutífera de Dees foi seu trabalho com o colega texano Orbison, com quem ele se juntou para escrever o hit de 1964 Oh, Pretty Woman, que apareceu anos depois na trilha sonora do filme Uma Linda Mulher, estrelado por Julia Roberts e Richard Gere. A banda Van Halen também fez sucesso com uma versão cover de Oh, Pretty Woman. De acordo com vários relatos, o refrão da música surgiu de um comentário improvisado que Dees fez quando a esposa de Orbison, Claudette, entrou na sala onde os dois homens estavam escrevendo juntos, e Orbison perguntou a ela se ela precisava de dinheiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dees lançou “mulher bonita nunca precisa de nenhum dinheiro” (“Pretty woman never needs any money”), e a música tomou forma a partir disso, com a maior parte da composição surgindo em menos de uma hora.

Oh, Pretty Woman foi número 1 nos Estados Unidos e liderou as paradas na Grã-Bretanha, assim como aconteceu com a balada de 1964 que Orbison coescreveu com Dees, It’s Over, um feito considerável dado o domínio dos Beatles e outros grupos britânicos em ambos os lados do Atlântico na época.

Outros singles que Dees coescreveu com Orbison incluem Born on the Wind, Crawling Back, Communication Breakdown, Walk On, Windsurfer e So This Is Love.

Dees morreu na semana passada, em 24 de outubro, em Mountain Home, onde vivia desde 1989, de acordo com um comunicado publicado no site do Kirby & Family Funeral Home, onde um memorial está agendado para sábado, 3 de novembro.