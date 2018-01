Morre a cantora Etta James

estadão.com.br com agências internacionais

SÃO PAULO – Morreu nesta sexta-feira, 20, na Califórnia, Estados Unidos, a cantora Etta James, segundo informações de agências internacionais. O anúncio foi feito por seu empresário. “Esta é uma perda tremenda para a família, seus amigos e fãs ao redor do mundo”, disse Lupe De Leon ao E! Online. “Ela podia verdadeiramente cantar qualquer coisa, desafiando categorias”, acrescentou.

Damian Dovarganes/ AP Etta James ganhou seis prêmios Grammy em sua carreira

Etta James tinha 73 anos e se tratava de uma leucemia, diagnosticada no ano passado. Durante os últimos anos, a artista passou por diversas internações por infecções sanguíneas e complicações renais, além de sofrer de mal de Alzheimer. James completaria 74 anos na semana que vem.

Nascida em 25 de janeiro de 1938, em Los Angeles, e batizada como Jamesetta Hawkins, passou a assinar Etta James depois que um produtor musical invertou as partes de seu primeiro nome para dar melhor sonoridade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora começou sua carreira musical ainda adolescente, aos 14 anos, em um grupo chamado The Peaches, e durante sua vida emplacou vários sucessos do blues, como At Last e Tell Mamma. Foi vencedora de seis prêmios Grammy e deixou sua marca no Rock And Roll Hall of Fame em 1993.

Em sua juventude, enfrentou problemas com drogas e com obesidade e acompanhou a prisão de seu marido.

Lançou 27 álbuns de estúdio, além de discos ao vivo e coletâneas.

Uma lenda do R&B, Etta James teve suas canções interpretadas por novas divas do cenário pop, como Beyoncé e Christina Aguilera. A cantora era casada e tinha dois filhos.