Moonspell: show domingo em São Paulo

O Moonspell, um dos nomes mais exaltados no atual cenário do heavy metal, está de volta ao Brasil neste final de semana e a Dark Dimensions acaba de lançar uma super promoção na internet aos fãs interessados em conhecer os integrantes da banda. Os portugueses liderados pelo intelectual vocalista Fernando Ribeiro, se apresentam, neste domingo (16/12), na Inferno Club, em São Paulo.

A produtora vai premiar as 10 pessoas que tiverem o flyer do show mais vezes compartilhado no Facebook. Para participar é preciso adicionar o perfil http://www.facebook.com/shows.brasil e compartilhar o cartaz disponível em http://on.fb.me/UQQHjZ. O resultado sai dia 14 de dezembro. Vale a pena lembrar que a promoção só é válida somente para quem já tem ingresso do show.

Os ingressos para esta exibição estão praticamente esgotados. Não há mais ingressos destinados a estudantes. As poucas unidades podem ser adquiridas em www.ingressosparashows.com.br e na Galeria do Rock (loja Lady Snake) no valor de R$ 90,00 (inteira).

Fernando Ribeiro (vocalista), Ricardo Amorim (guitarra), Pedro Paixão (guitarra), Aires Pereira (baixo) e Mike Gaspar (bateria) estão em plena promotor do aclamado novo álbum “Alpha Noir/Omega White”. Na Europa, as exibições foram um verdadeiro sucesso de critica, público e bilheteria. Confira o recado dos músicos convidando o público em Confira o recado em http://www.youtube.com/watch?v=dIHeiqnS2xw.

As datas da ALPHA MUNDI WORLD TOUR pela América Latina são as seguintes:

08/12 – Circo Volador – Mexico City, México

09/12 – Vinacure Theatre – Bogotá, Colômbia

11/12 – Teatro 16 de Julio – La Paz, Bolívia

13/12 – Club Kamso – Santiago, Chile

15/12 – Arena Palco 7 – Estância Velha (RS), Brasil

16/12 – Inferno Club – São Paulo, Brasil

Videoclipes:

“Lickanthrope”: http://www.youtube.com/watch?v=I4Far7J-cb8

“White Skies”: http://www.youtube.com/watch?v=gzLtoBKgmB4.

Serviço São Paulo

Dark Dimensions apresenta Moonspell no Brasil

Data: 16 de dezembro

Local: Inferno Club

End: Rua Augusta, 501 – próximo ao Metrô Consolação

Hora: 19h

Preços: R$ 45,00 (estudante – ESGOTADO), R$ 90,00 (inteira)

Venda online: www.ingressosparashows.com.br

Ingressos: Galeria do Rock: loja Lady Snake

Imprensa: press@theultimatemusic.com – (13) 9161.6267

Cartaz: http://bit.ly/QVoLex

Serviço Estancia Velha/RS

ALPHA MUNDI WORLD TOUR – THE GOTHIC RAVE apresenta Moonspell

Data: 15 de dezembro

Local: Arena Palco 7

End: Av. Presidente Vargas, 2466 – Rincão dos Ilhéus

Hora: 21h | 21h30 A Sorrowful Dream | 22h30 Moonspell | 0h DJ’s | 1h Estação das Brumas

Preços:

Pista promocional: R$ 30,00 (limitados, destinado a estudantes/idosos)

Pista 1° lote: R$ 40,00 | Pista 2° lote: R$ 50,00

VIP 1° lote: R$ 60,00 | VIP 2° lote: R$ 70,00

Camarote: R$ 80,00 (limitados)

Pontos de venda: lojas Multisom (de Poa, Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Gramado) e nos pontos de São Leopoldo (parceiros do PROJETO EST+CULTURA; Karisma Papelaria, Extreme Board Shop e Faculdades EST)

Venda online: Blue Ticket