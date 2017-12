Monsters of Rock em SP terá Aerosmith, Whitesnake, Queensryche, Korn e mais sete atrações

do site Rock em Geral

Um vídeo postado na web revela as atrações da edição desse ano do festival Monsters Of Rock. No evento, que acontece nos dias 19 e 20 de outubro, na Arena Anhembi, em São Paulo, vão tocar Slipknot, Aerosmith, Korn, Whitesnake, Limp Bizkit, Ratt, Hatebreed, Queensrÿche, Killswitch Engage, Gojira e Buckcherry. O line up de cada um dos dias não foi revelado, nem os valores dos ingressos. As vendas começam no dia 25 de junho. Clique aqui e veja o vídeo.

Criado na década de 1980, no Autódromo de Castle Donington, na Inglaterra, o Monsters Of Rock teve quatro edições em São Paulo, em 1994, 1995, 1996 e 1998. Uma edição reduzida do festival aconteceu no Rio de Janeiro, em 1995, com o nome “Monstros do Rock”. Nomes como Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Slayer, Iron Maiden e Kiss estrelaram o festival no Brasil.