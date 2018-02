Mindflow toca em São Paulo neste final de semana

da equipe Combate Rock

O MindFlow, considerado um dos nomes mais importantes do heavy metal nacional, se apresenta, no próximo dia 10 de novembro, no Carioca Club, em São Paulo. Como esta será a última exibição na capital paulistana este ano, o grupo promete executar repertório especial com músicas inéditas, além das composições dos álbuns “Destructive Device” e “365”. O evento também celebrará os nove anos do fã-clube “Let Your Mindflow”.

Esta performance contará com uma super produção. São quase dez anos de carreira, inovando e trazendo para os palcos diversas sensações, transformando o que seria um simples show de rock em um espetáculo multimídia de luzes e som, levando ainda mais emoção ao público.

Apesar do 1° e 2° lote de ingressos já estarem esgotados, ainda restam entradas à venda em São Paulo (Carioca Club, Manifesto Bar, loja Die Hard) e Santo André (Metal CDs e Escola Arena Music), no valor de R$ 60,00. O público que comparecer ao show ganhará o CD “365”. Mais informações podem ser obtidas em show.letyourmindflow.com.

Recentemente, o MindFlow abriu o histórico show do Megadeth, em São Paulo, o qual os norte-americanos tocaram o clássico “Countdown to Exctintion” na integra. Na ocasião, Danilo Hebert (vocal), Rodrigo Hidalgo (guitarra), Ricardo Winandy (baixo) e Rafael Pensado (bateria) apresentaram com exclusividade a inédita “Urban Hero”. Esta composição fará parte do próximo disco dos músicos.

Serviço:

Data: 10 de dezembro Local: Carioca Club End: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros (próximo ao Metrô Faria Lima) Hora: Abertura da casa: 17h | Show: 19h Preços: R$ 40,00 (1° lote – ESGOTADO), R$ 50,00 (2° lote – ESGOTADO) e R$ 60,00. Venda online: http://show.letyourmindflow.com/ingressos-2/ Pontos de venda São Paulo Galeria do Rock: Die Hard – 2º andar – (11) 3331-3978 Manifesto Rock Bar – Rua Iguatemi, 36 – Itaim Bibi Carioca Club – Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros Santo André: Metal CDs: Rua Dona Elisa Fláquer, 174/184 – (11) 4994-7565 Escola Arena Music: R. Capitão Mario Flaquer, 35 – (11) 4437-2773