Miles Davis: nas profundezas de 'Kind of Blue'

Roberto Nascimento

A porta de entrada para o universo de Miles leva o nome de Kind of Blue, disco que evidencia, de forma mais acessível, a maneira brilhante com que o trompetista construiu a estética do silêncio, seja na forma com que tocava ou na maneira com que liderava suas bandas.

No livro Kind of Blue – Miles Davis e o Álbum que Reinventou a Música Moderna, traduzido e lançando recentemente pela editora Casa da Palavra, o escritor Richard Williams parte para uma explicação teórica da importância do disco, narrando a maneira como essa estética deu origem ao álbum, e dissertando sobre as influências de Kind of Blue não só no jazz mas no pop e na música erudita de sua época. Trata-se de um olhar abrangente sobre o legado de um disco que já foi dissecado milhares de vezes.

Williams discorre sobre os possíveis sentidos do título, de meio blues, a meio triste, passando por um tratado histórico sobre o impacto do azul na consciência da humanidade – do valor econômico do anil no século 17 à fase azul de Picasso à física.

Sua tese sobre pintura é pertinente, sendo que a “cor da distância” diz muito sobre o intimismo do álbum. Williams também conta histórias de bastidores, descreve com elegância os momentos mais cruciais do disco e analisa a forma de tocar dos componentes da banda (Bill Evans, Cannonball Adderley, John Coltrane, Paul Chambers, Jimmy Cobb e Wynton Kelly – o equivalente jazzístico à seleção brasileira de 70).

Mas os melhores momentos do livro acontecem quando Williams pensa sobre a influência do disco na música de Brian Eno, Steve Reich e Terry Riley, entre outros grandes modernistas.