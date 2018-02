Microcervejaria vende pacote com cervejas das bandas Sepultura, Raimundos e Nenhum de Nós

Estadão PME

Divulgação O kit vendido pela microcervejaria

A microcervejaria Bamberg resolveu juntar três cervejas inspiradas em bandas de rock para faturar alto no dia dos Namorados, uma das principais datas comerciais do ano. A empresa lançou para os casais apaixonados pelo rock um kit que contempla as marcas Sepultura Weiss, a Raimundos Helles e a Bohemian Pilsen.

A tendência de aliar a imagem de bandas de rock com cervejas – a união na verdade sempre existiu, mas nunca no ambiente dos negócios – está cada vez mais forte no mercado cervejeiro. No caso, a microcervejaria Bamberg produz a Sepultura Weiss, criada para comemorar os 25 anos da banda brasileira mais reconhecida no exterior.

A cerveja é uma Weizen, da escola cervejeira alemã e tem uma turbidez natural provocada pela levedura em suspensão, característica desse tipo de produto. A estratégia da empresa passa muito por estimular essa união. A Cervejaria Bamberg oferece também a Raimundos Helles, em homenagem a banda que fez bastante sucesso nos anos 90.

Já a Bohemian Pilsen Camila Camila existe para homenagear a banda Nenhum de Nós, outro hit dos anos 90. Ela foi criada, segundo a empresa, com o objetivo de ser uma bebida diferente, possível de ser bebida por longos períodos sem se tornar repetitiva.