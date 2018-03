Mick Jagger vai se apresentar no Grammy Awards 2011

Luciano Borborema – Território Eldorado

A 53º edição do ‘Grammy Awards’ vai contar com Mick Jagger ao vivo no palco pela primeira vez. O vocalista dos Rolling Stones vai se apresentar no evento para prestar um tributo ao músico Solomon Burke.

Burke abriu diversos shows dos Rolling Stones durante a retomada de sua carreira e morreu no ano passado. A presença do músico foi confirmada pela academia nesta quinta-feira (03).

Além de Mick Jagger, estão confirmados para se apresentar no ‘Grammy Awards’: Lady Gaga, Katy Perry, Justin Bieber, Usher, Jaden Smith, Cee Lo Green, Eminem, Arcade Fire e Miranda Lambert.

O ‘Grammy Awards’ será realizado no dia 13 de fevereiro, em Los Angeles, Estados Unidos. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal a cabo TNT, às 23 horas.



Os Stones também vão lançar uma versão de uma música de Bob Dylan em tributo para sexto ‘stone’. ‘Boogie for Stu’ é o nome do álbum que será lançado em 9 de março deste ano, em tributo ao falecido pianista britânico Ian Stewart, intitulado “o sexto Stone”. Uma das homenagens prestadas no CD será dos Rolling Stones.

A banda aparece no disco com a regravação de ‘Watching the river flow’, blues lançado por Bob Dylan em 1971. Todo o dinheiro arrecado com as vendas do álbum será destinada à British Heart Foundation. Os dados foram divulgados em nota no site Spinner.



Os integrantes dos Stones. (Divulgação)



O músico é dito como membro original dos Stones, mesmo sendo demitido em 1963. Fora do grupo oficialmente, Stewart continuou a se apresentar em estúdio com a banda. Ele tocava piano e acabou virando empresário dos Stones na estrada.

Ian Stewart que faleceu em 12 de dezembro de 1985, aos 49 anos, morreu vítima de um ataque cardíaco e também apareceu em todos os álbuns da banda entre 1964 e 1986. Nesse período, ele ficou de fora apenas com ‘Beggars banquet’.