Mick Jagger está produzindo cinebiografia sobre James Brown

A trajetória do rei do soul vai virar filme. E contará com uma produção de peso – do cinema e da música. A cinebiografia de James Brown será produzida por Brian Grazer – um veterano de Hollywood que já havia discutido a ideia com o próprio Brown antes de sua morte, em 2006 – e Mick Jagger, vocalista dos Stones.

Jagger é um grande fã de Brown e dono da Jagged Films, que co-produzirá a obra com a Imagine Entertainment. “É uma honra estar envolvido em um projeto tão rico quanto a história do lendário James Brown”, disse Jagger à Rolling Stone norte-americana. “Ele era um homem eletrizante, com uma vida fascinante”, completou o roqueiro.

O filme sobre a vida de James Brown será dirigido por Tate Taylor, que ganhou notoriedade depois de dirigir e roteirizar o bem sucedido Histórias Cruzadas, que marcou presença no Oscar 2012. Eddie Murphy, Usher e Chris Brown são cotados para interpretar o músico.

Deanna Brown Thomas, filha de Brown, disse que agora as pessoas vão conhecer a verdadeira história de seu pai. A viúva Tommie Rae Brown, também falou sobre o projeto. “É uma honra ter Mick Jagger e Brian Grazer, duas das pessoas preferidas do meu marido, trabalhando em uma parceria para levar sua história que é tão inspiradora para as telonas”.





