Michael Schenker reúne ex-Scorpions e toca no Brasil

do site Portal do Inferno

Os Scorpions acumulam mais de 40 anos de carreira e 100 milhões de discos vendidos. A banda atravessou gerações e influenciou grandes nomes do rock como Iron Maiden, Bon Jovi e Metallica. Álbuns clássicos comoBlackout e Love At First Sting, e os hits No Pain, No Gain, Wind of Change, Still Loving You e Rock You Like a Hurricane não só lançaram o grupo ao sucesso mundial, como fizeram a história do rock alemão.

Parte do sucesso do grupo é responsabilidade de Michael Schenker, reconhecido mundialmente como um dos fundadores do estilo guitar hero, no início dos anos 70 – aliando virtuosismo e senso melódico com uma influência da música clássica. Michael fundou o Scorpions junto ao irmão, Rudolf, gravando o primeiro álbum da banda em 1972. Logo depois passou a integrar outra importante referência da cena rock nos anos 70, o UFO, onde protagonizou a melhor fase da banda. Voltou aos Scorpions em 1979, quando gravou parte do álbum Lovedrive, e nos anos 1980 montou o Michael Schenker Group.

O guitarrista chega ao Brasil em Junho, onde juntamente com outros ex-integrantes do Scorpions, prestará um tributo aos maiores clássicos da banda. Intitulado de Lovedrive Reunion Tour, o show acontece no HSBC Brasil e é um prato cheio para os fãs do grupo alemão. Sobre a música que inspira o nome do tributo, Michael comentou que é uma de suas favoritas da época em que integrava o Scorpions.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A banda do tributo Lovedrive Reunion Tour ainda traz Herman Rarebell (bateria), Francis Buccholz (baixo) e Uli Jon Roth (guitarra). Todos ex-integrantes do Scorpions, em diferentes fases da banda. Nos vocais, Doogie White, ex-vocalista do Rainbow, Yngwie Malmsteen e Midnight Blue. Completa a super banda, Wayne Findlay, integrante da Michael Schenker Group.

É hora de reviver os grandes clássicos do Scorpions, com a Lovedrive Reunion Tour!

Serviço

Lovedrive Reunion Tour com Michael Schenker e Ex-Scorpions

Data – 22 de junho, às 22h; a abertura da casa será às 20h

Local – HSBC Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antonio, São Paulo

Ingressos e vendas

De R$130,00 a R$280,00

Bilheteria do HSBC Brasil – de segunda a sábado, das 12h às 22h e domingos e

feriados, das 12h às 20h

Pontos de venda na capital, interior e outros estados: consultar

www.ingressorapido.com.br

Censura: 14 anos (desacompanhados). Menores dessa idade somente acompanhados

dos pais ou responsáveis.

Duração: Aproximadamente 1h30

Aceita dinheiro e cartões de débito e crédito (Visa, Mastercard, Credicard e Diners)

Acesso para deficientes físicos

Realização – Top Link Music