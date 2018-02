Mais vocais de Michael Anthony no Chickenfoot III

Roberto Capisano Filho

O backingvocal marcante de Michael Anthony, ex-integrante do Van Halen, vai estar mais presente no próximo disco de sua banda atual, o Chickenfoot. O supergrupo, que além de Anthony, conta com outro ex-Van Halen, Sammy Hagar, o guitarrista Joe Satriani e o baterista Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) prepara seu segundo álbum, o Chickenfoot III.

Segundo ele afirmou ao site MusicRadar, sua voz não muda. “Por algum motivo, minha voz não envelhece. Eu ainda consigo alcançar as notas altas como sempre consegui.” Os fãs agradecem. Os vocais de Anthony, foram uma das coisas que mais mais personificaram o som do Van Halen e agora dão um toque especial ao Chickenfoot.

Porém, apesar de seu backingvocal inconfundível, Anthony não cogita assumir a voz principal. “Eu posso cantar, mas eu me considero um baixista. Se a oportunidade aparecer, algo sem muito compromisso ou alguma coisa parecida, eu poderia fazer, mas gosto é de tocar baixo. Para ser a voz principal você precisa ter essa possibilidade na sua cabeça e na sua personalidade. Prefiro ser o baixista.”

Segundo Anthony, Chickenfoot III ainda está em fase de finalização. “Muita coisa ainda não está terminada.” Mas o músico faz questão de ressaltar o entrosamento e a química entre o quatro é muito forte.

‘Big Foot,’ o primeiro single de Chickenfoot III está previsto para ser lançado em 2 de agosto.