Metallica revela título e data de lançamento de filme em 3D

O Metallica revelou no dia 15 de janeiro o nome e a data de lançamento de seu aguardado filme em 3D. Em seu site oficial, a banda norte-americana de thrash metal informou que o nome do filme-concerto é “Metallica Through the Never” e que ele será lançado em 9 de agosto deste ano.

No comunicado, o grupo destacou ainda que está trabalhando no filme com o diretor Nimrod Antal e sua equipe. Além disso, adiantou que assinou um acordo com a Picturehouse, empresa de marketing independente e distribuidora, para levar a obra aos cinemas do mundo inteiro.

Os músicos, por sinal, enalteceram a figura do fundador da Picturehouse, Bob Berney, que cuidou de filmes, como “Casamento Grego” e “Paixão de Cristo”. “Rufem os tambores, por favor, “Metallica Through The Never” chegará aos cinemas em 9 de agosto!”, comemoraram os reis do Big Four.