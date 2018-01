Metallica já pensa no 'pacote dos 30 anos'

Marcelo Moreira

Uma brincadeira entre amigos para comemorar uma longa carreira, com direito a alguns ídolos como convidados. O Metallica não poupou esforços para celebrar seus 30 anos de carreira na cidade onde as coisas realmente decolaram, em San Francisco, Califórnia, capital do thrash metal e terra do baixista Cliff Burton – que condicionou a sua entrada na banda à mudança de James Hetfield e Lars Ulrich de Los Angeles para a chamada “Frisco”.

Foram quatro noites recheadas de clássicos e participações especiais em dezembro de 2011 no famoso The Fillmore West, também conhecida como The Fillmore West, uma das casas de shows mais importantes dos Estados Unidos, local de inúmeros álbuns gravados ao vivo.

Em uma recente entrevista rápida a um jornal da Califórnia, o baterista Lars Ulrich disse que a banda nem pensava sobre o que fazer com as gravações dos quatro shows. “Foram noites tão mágicas e tão intensas que não temos a mínima ideia do que fazer. Na verdade, não sei se faremos algo, nem passou por nossa cabeça ainda.” Mas algo vai ser feito? “Temos outras prioridades em 2012”, esquivou-se o baterista diante da insistência da pergunta.

O fato é que os shows foram gravados em vídeo e em áudio pela banda. Gravações piratas de vários calibres e de qualidades de som diversas inundaram a internet a partir de 15 de dezembro passado, e se tornaram verdadeira febre. O YouTube também registra trechos interessantes das apresentações.

O fato é que, durante a NAMM 2012, uma das maiores feiras de música do mundo, em Anaheim, na Califórnia (que ocorreu entre 19 e 22 de janeiro), só se falava disso em vários círculos e estandes de gravadoras de heavy metal. Muitos artistas convidados do Metallica, e que participaram da feira, falavam abertamente sobre a possibilidade de lançamento de um pacote ainda em 2012.

Um músico e técnico de som brasileiro bastante conhecido no mercado e que esteve no evento disse o projeto, ainda em fase inicial, vai incluir no mínimo um CD duplo e um DVD duplo com os melhores momentos da celebração.

Ele ouviu dizer ainda no estande de uma famosa fábrica de bateria que não estava descartado um lançamento em edição limitada, tanto em CD como em DVD, de todos os quatro dias show, embora isso fosse mais complicado porque dependeria de muitas autorizações de gravadoras por conta as aparições especiais.

Seja como for, o lançamento do pacote da celebração de 30 anos de carreira do Metallica, em qualquer formato, seria desde já um dos grandes lançamentos/eventos do ano.

Abaixo, a lista de músicas e de convidados dos quatro dias de festa no Fillmore West, de San Francisco, em dezembro de 2011:

Dia 5

01. The Call Of Ktulu

02. No Remorse

03. The Shortest Straw

04. Leper Messiah

05. Kirk Solo

06. The Day That Never Comes

07. Carpe Diem Baby

08. Hate Train

09. Please Don’t Judas Me

10. Wherever I May Roam [com Metclubber John Dent]

11. Sad But True [com John Marshall]

12. Anesthesia Pulling Teeth Jam [com Apocalyptica]

13. No Leaf Clover [com Apocalyptica]

14. One [com Apocalyptica]

15. Harvester Of Sorrow [com Jason Newsted]

16. Damage, Inc. [com Jason Newsted]

17. Motorcycle Man [com Biff Byford, do Saxon]

18. The Prince [com Sean Harris and Brian Tatler, do Diamond Head]

19. It’s Electric [com Sean Harris and Brian Tatler, do Diamond Head]

20. Helpless [com Sean Harris and Brian Tatler, do Diamond Head]

21. Am I Evil? [com Sean Harris and Brian Tatler, do Diamond Head]

22. Seek and Destroy [com todos os convidados]

Dia 7

01. To Live Is to Die

02. Enter Sandman

03. Holier Than Thou

04. Disposable Heroes

05. Kirk Solo #1

06. Bleeding Me

07. Wasting My Hate

08. My Apocalypse

09. Just A Bullet Away

10. Breadfan (com MetClubber Andrew Dowis)

11. The Memory Remains (com Marianne Faithfull)

12. Killing Time (com Ray Haller, do Sweet Savage)

13. Turn The Page (feat. Kid Rock)

14. The Four Horsemen (Full Version) (com John Bush, ex-Anthrax)

15. Iced Honey (com Lou Reed)

16. The View (com Lou Reed)

17. White Light/White Heat ( com Lou Reed)

18. Creeping Death (com Jason Newsted)

19. Battery (com Jason Newsted)

20. Mercyful Fate (com King Diamond, Hank Shermann, Michael Denner e Timi Hansen, todos do Mercyful Fate)

21. Seek & Destroy (com todos os convidados)

Dia 9

01. Suicide And Redemption

02. Master Of Puppets

03. And Justice For All

04. Of Wolf And Man

05. Kirk Solo #1

06. Fade To Black

07. The Thing That Should Not Be

08. I Disappear

09. The Outlaw Torn

10. Hell And Back

11. Blitzkrieg (com MetClubber Joseph Guariglia, membro do fã-clube)

12. For Whom The Bell Tolls (com Jerry Cantrell, do Alice in Chains)

13. Nothing Else Matters (com Jerry Cantrell, do Alice in Chains)

14. So What (com Animal)

15. Tuesday’s Gone (com Gary Rossington, do Lynyrd Skynyrd, Pepper Keenan, Jerry Cantrell, and Jim Martini)

16. Fuel (com Jason Newsted)

17. Fight Fire With Fire (com Jason Newsted)

18. Die, Die My Darling (com Glenn Danzig)

19. Last Caress/Green Hell (com Glenn Danzig)

20. Rapid Fire (com Rob Halford, do Judas Pries)

21. Seek & Destroy (com todos os convidados)

Dia 10

01. Orion

02. Through The Never

03. Ride the Lightning

04. The God That Failed

05. Kirk Solo #1

06. Welcome Home (Sanitarium)

07. Rebel Of Babylon

08. Blackened (feat. MetClubbers Dennis & Annette Diaz)

09. Dirty Window (com Bob Rock, produtor)

10. Frantic (com Bob Rock, produtor)

11. Sabbra Cadabra (com Geezer Butler, do Black Sabbath)

12. Iron Man (com Ozzy Osbourne & Geezer Butler, do Black Sabbath)

13. Paranoid (com Ozzy Osbourne & Geezer Butler, do Black Sabbath)

14. King Nothing (com Jason Newsted)

15. Whiplash (com Jason Newsted)

16. Motorbreath (com Hugh Tanner, do Leather Charm, banda anterior de James Hetfield)

17. Phantom Lord (com Dave Mustaine, do Megadeth)

18. Jump in the Fire (com Dave Mustaine, do Megadeth)

19. Metal Militia (com Dave Mustaine, do Megadeth)

20. Hit the Lights (feat. Lloyd Grant, Dave Mustaine, & Ron McGovney, todos ex-integrantes do Metallica)

21. Seek & Destroy (com Jason Newsted, Dave Mustaine, Lloyd Grant, Ron McGovney, Hugh Tanner, Mark Osegueda, integrante do Death Angel, e os Soul Rebels, naipe de metais)