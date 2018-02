Metallica, Iron Maiden e Chickenfoot estarão em tributo ao álbum ‘Machine Head’, do Deep Purple

Flávio Leonel – Roque Reverso*

O que você faria se algumas das maiores bandas da história do heavy metal e alguns dos maiores guitarristas vivos participassem da gravação de um tributo ao ultraclássico álbum “Machine Head” do Deep Purple? Pois é justamente isso que estará à disposição dos fãs da boa música a partir de 4 de setembro. Nada menos que Metallica, Iron Maiden, Chickenfoot, Carlos Santana, Steve Vai e outras feras do rock são algumas das figuras carimbadas que estarão presentes no disco “Re-Machined: A Tribute To Deep Purple’s Machine Head”, uma compilação da revista britânica Classic Rock.

Além de trazer a reinterpretação dos clássicos do álbum “Machine Head”, a novidade ainda conterá uma revista com 124 páginas que trará entrevistas exclusivas com alguns dos participantes do projeto. A mesma publicação terá, é claro, depoimentos dos membros do Deep Purple sobre o processo de criação do disco de 1972 e uma das últimas entrevistas do saudoso tecladista Jon Lord, que morreu no dia 16 de julho. Há também fotos exclusivas e nunca publicadas anteriormente dos arquivos do Purple.

Para o fã ter uma ideia do que vem pela frente, o Iron Maiden aparecerá com “Space Truckin’”. Quanto ao clássico “Smoke on the Water”, nada menos que o guitarrista Carlos Santana será o responsável pela execução, ao lado de Jacoby Shaddix, vocalista da banda norte-americana Papa Roach. A mesma faixa terá outra interpretação no disco, da banda The Flaming Lips, também dos EUA.

Outra faixa que contará com duas versões será “Highway Star”. Inicialmente, este petardo virá com o supergrupo Chickenfoot, de Sammy Hagar (ex-Van Halen e Montrose), do baixista Michael Anthony (também ex-Van Halen), do guitarrista Joe Satriani e do baterista Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). A outra interpretação foi ideia de Glenn Hughes, que, ao saber da morte de Jon Lord, juntou-se a Steve Vai, Chad Smith e ao pianista Lachlan Doley para homenagear seu amigo e ex-companheiro de Deep Purple.

Quanto ao Metallica, o gigante grupo de thrash metal vem com “When A Blind Man Cries”, uma faixa que não fez parte do álbum original em 1972, mas que foi gravada durante as sessões do “Machine Head” e veio como Lado B do single “Never Before”. Mais tarde, na edição comemorativa de 25 anos do disco clássico, a canção apareceu como faixa-bônus.

“Re-Machined: A Tribute To Deep Purple’s Machine Head” ainda virá com outros nomes importantes da música. O grupo Black Label Society, por exemplo, aparece com “Pictures of Home”. O sensacional guitarrista Joe Bonamassa, ao lado do vocalista Jimmy Barnes, gravou “Lazy”.

Confira abaixo a lista completa de faixas do tributo ao “Machine Head”:

1. Smoke On The Water – Carlos Santana / Jacoby Shaddix

2. Highway Star – Chickenfoot

3. Maybe I’m A Leo – Glenn Hughes / Chad Smith

4. Pictures of Home – Black Label Society

5. Never Before – Kings of Chaos

6. Smoke On The Water – The Flaming Lips

7. Lazy – Jimmy Barnes with Joe Bonamassa

8. Space Truckin’ – Iron Maiden

9. When A Blind Man Cries – Metallica

Versão Especial da Edição

10. Highway Star – Glenn Hughes, Steve Vai, Chad Smith, Lauchlan Doley

* Flávio Leonel é jronalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.