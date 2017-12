Metallica faz show surpresa e toca álbum de estreia 'Kill ‘Em All’ na íntegra

do blog Roque Reverso

O Metallica surpreendeu os fãs no sábado, dia 8 de junho, em Detroit, nos Estados Unidos. A banda norte-americana de thrash metal tocou simplesmente seu álbum de estreia “Kill ‘Em All” na íntegra durante uma apresentação no palco secundário do Orion Music + More, festival que é organizado pelo próprio grupo, mas que não tinha show agendado com James Hetfield & Cia para a data citada.

A surpresa começou a se formar depois que foi espalhada a notícia de que um desconhecido grupo chamado Dehaan tocaria no horário das 16h30 no evento. No Instagram, o próprio James Hetfield já havia postado uma foto, dizendo que a tal banda era algo imperdível.

Para os mais antenados com as notícias da banda, Dehaan coincidentemente é o sobrenome do ator (Dane DeHaan) que fará um dos personagens mais importantes do filme em formato 3D que o Metallica lançará em setembro deste ano: o “Metallica Through the Never”.

No filme, o ator faz o papel de um jovem membro da equipe de apoio da banda. Ele é enviado para uma missão urgente, enquanto o grupo está tocando um show ao vivo.

Para os felizardos que estavam presentes no festival no horário anunciado para o Dehaan, James Hetfield apareceu do nada no palco e iniciou o show, num ambiente muito mais modesto do que o normal para apresentações do Metallica, ao lado do restante da banda.

No dia seguinte, cumprindo dessa vez o cronograma oficial do Orion Music + More e sem surpresas, a maior banda do cenário do heavy metal do planeta subiu novamente ao palco e trouxe um set list em linha com o que vem sendo tocado nos seus shows mais recentes.