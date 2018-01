Metallica fará show na Antártida

EFE

Marcos de Paula/ Estadão -Metallica para poucos

O Metallica anunciou nesta quinta-feira que fará um show especial na Antártida, mais especificamente na base argentina de Carlini. O espetáculo, marcado para o dia 8 de dezembro, será para poucos fãs, que deverão participar de um concurso realizado apenas na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica e México. Os vencedores terã direito a um cruzeiro de dez dias pela região gelada da Antártida e uma parada em Carlini para ver o Metallica. Pensando no meio ambiente, a ideia é que o som do show seja transmitido via fones de ouvido, respeitando a harmonia da região.