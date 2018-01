Megadeth e U.DO. vão tocar no Metal Open Air

Marcelo Moreira

Megadeth e U.D.O. são as grandes novidades anunciadas para o Metal Open Air, festival de heavy metal a ser realizado em São Luís, no Maranhão, em abril. Com isso, metade do Big 4 do thrash metal estará no Brasil para aquele que promete ser o maior festival de rock pesado já realizado na América do Sul – o Anthrax também participa do evento. A outra metade do Big 4, turnê que rodou o mundo em 2009 e 2010, era formada por Metallica e Slayer.

Entre as atrações anunciadas estão ainda Blind Guardian, Grave Digger, Venom, Dio Disciples, Obituary, Exodus, Destruction, OTEP, Fear Factory, Anvil e as nacionais Krisiun, Matanza, Andre Matos, Korzus, Dark Avenger, Torture Squad, Shaman, Drowned, Unearthly, Attomica, Hangar, Terra Prima, Semblant, Obskure, Headhunter D.C. e Expose Your Hate. Por enquanto, a única desistência é a banda Volbeat, banda dinamarquesa que mistura heavy metal, punk e rockabilly.

Herdeiro direta do Accept, o U.D.O. é a banda solo do cantor Udo Dirkschneider, que saiu do mesmo Accept em 1987 e apenas dois anos depois, já despontava como um dos grandes nomes da cena mundial. A característica principal da banda é a inconfundível voz do vocalista Udo Dirkschneider.

Os dois primeiros álbuns, “Animal House” e “Mean Machine”são considerados clássicos do estilo. Sua consagração veio com “Faceless World”. No total, são 13 álbuns em sua discografia em uma carreira com fãs fiéis e grandes admiradores ao redor do mundo. Agora, o U.D.O. se prepara para o METAL OPEN AIR, o maior festival de heavy metal do Brasil, além de dar continuidade à divulgação de seu último trabalho, “Rev-Raptor”, lançado em 2011.

O Megadeth retornará ao Brasil apenas seis meses depois de sua participação no SWU Festival, ocorrido em Paulínia (SP), em setembro do ano passado. O grupo foi formado em 1983, após Dave Mustaine (fundador e líder da banda) ser expulso do Metallica. Desde então, a banda lançou treze álbuns de estúdio, quatro álbuns ao vivo, dois EP e cinco compilações.

A banda ganhou fama internacional rapidamente, principalmente por trocar sua formação constantemente e pelos problemas dos integrantes com drogas. O Megadeth já foi nomeado ao Grammy em dez oportunidades. Dez anos depois, Dave Mustaine dissolveu a banda após descobrir uma grave lesão no nervo do braço esquerdo.

Após um período de fisioterapia, a banda retornou aos palcos e “The System Has Failed”. Seu último trabalho foi o álbum “TH1RT3EN”, lançado em 2011. O Megadeth faz parte do “Big Four of Thrash”, juntamente com Metallica, Slayer e Anthrax. Em 28 anos de atividade, mais de 20 músicos já tocaram com Mustaine, o único presente em todas formações.