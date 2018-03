Metallica e Lou Reed divulgam capa de 'Lulu'

Divulgação

O nome ‘Lulu’ é inspirado em peça teatral alemã

Lulu é o resultado da junção entre os artistas surgida depois que os tocaram juntos em uma festa do Rock and Roll Hall of Fame, em Nova York em 2009.

Os músicos foram convidados pela organização do evento para interpretar Sweet Jane, uma canção da extinta banda de Lou Reed.

“Lou estava suficientemente inspirado por sua última performance com o Metallica que recentemente convidou a banda para se juntar a ele e levar essa Lulu teatral a um outro nível”, diz apresentação no site do projeto, o Loureedmetallica.com.

O título do disco é inspirado nas peças O Espírito da Terra e A Caixa de Pandora, do escritor expressionista alemão Frank Wedekind, que contam a história de uma dançarina, que juntas são mais conhecidas como “Peças de Lulu”. Os textos, que já inspiraram vários trabalhos artísticos, seriam adaptados por Lou Reed em uma produção teatral.

O Metallica se apresenta no Brasil, sem Lou Reed, em 25 de setembro, no festival de Rock In Rio. Não há mais ingressos para a atração.