Metallica e Lou Reed colocam íntegra do álbum 'Lulu' na web

Após liberar na internet trechos de 30 segundos do disco feito em parceria, Metallica e Lou Reed liberarm para audição a íntegra do trabalho Lulu. Confira aqui o álbum inteiro. Lulu está previsto para ser lançado apenas no dia 31 deste mês. O álbum é inspirado em obras do influente dramaturgo expressionista alemão Frank Wededking. Frustration, Pumping blood, Little dog, Mistress dread, Junior dad, Dragon e Cheat on me são algumas faixas do disco.

No meio do ano, em entrevista para a New York Magazine, o ex-líder do Velvet Underground revelou que o disco é ‘o melhor de todos os tempos’. No dia 16 de junho deste ano, o Metallica anunciou em seu site oficial a parceria com Lou Reed. Na época, a banda disse que gravou as faixas em estúdio próprio, em São Francisco, Califórnia.

Uma nota assinada pelo grupo indicava que a parceria tinha começado a tomar forma em outubro de 2009, quando tocaram juntos Sweet Jane, um clássico de Lou Reed, na festa de 25 anos do Rock and Roll Hall of Fame, em Nova York. O guitarrista Kirk Hammett havia dado uma dica sobre o projeto no início do ano, ao falar que a banda preparava um projeto que “não era 100% Metallica”.

Capa de ‘Lulu’ – Divulgação

A banda informava que não tinha mais detalhes sobre o disco ou um futuro lançamento. “Nós não temos certeza sobre quando poderemos ouvi-lo, mas estamos mais que empolgados em compartilhar que as gravações terminaram na semana passada”.

O grupo também não economizou elogios ao líder do Velvet Underground, classificando-o como “um artista inovador e facilmente um dos mais influentes letristas, músico e performer da história do rock”.