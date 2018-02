do site Rock em Geral

A morte do baixista do Metallica, Cliff Burton, completou 26 anos ontem (27/9). Burton teve o corpo lançado para fora de um ônibus de turnê do grupo, na Suécia, em 1986. Para homenagear a data, o grupo liberou o download gratuito do áudio de uma apresentação realizada em Toulouse, na França, em 1984, durante a turnê do álbum “Ride the Lightning”. No show, foram tocadas 10 músicas, incluindo um solo de Cliff Burton. Clique aqui para baixar.