Metallica divulga primeiro trailer de filme em formato 3d previsto para setembro

O esperado filme em 3D do Metallica já tem seu primeiro trailer oficial. A banda norte-americana de thrash metal liberou nesta quarta-feira, dia 22 de maio, o primeiro aperitivo aos fãs da película, que é uma mistura de narrativa ficcional com registro de shows.

Como já havia informado o Roque Reverso, “Metallica Through the Never” estará nas salas que exibem filmes no formato IMAX a partir do dia 27 de setembro na América do Norte. Para as demais salas, a película tem o dia 4 de outubro como data prevista para chegar.

O trailer foi liberado um dia após a banda soltar no Facebook a imagem que mistura um de seus logos com a palavra “Never”.

Para o Brasil, por enquanto, não há detalhes de quando sairá a película.

Nimrod Antal (“Predadores”) é o diretor do filme, que é uma mistura de narrativa ficcional com registro de shows. O ator Dane DeHaan, de “Poder sem Limites”, faz o papel de um jovem membro da equipe de apoio da banda.

No filme, DeHaan é enviado para uma missão urgente, enquanto o grupo está tocando um show ao vivo.