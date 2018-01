Metallica deve lançar filme em 3D em 2013

Flávio Leonel – Roque Reverso *

O Metallica confirmou que está preparando um filme em 3D. Segundo informação do site oficial da banda norte-americana de thrash metal, existe, de fato, um projeto nestes moldes em estágio inicial de produção que deverá ter a data de lançamento no ano que vem.

“Nós gostaríamos de falarmos mais agora, mas não temos os detalhes ainda”, escreveram os membros do grupo no site oficial. “O que podemos dizer é que planejamos lançá-lo em um cinema próximo de vocês em 2013″, enfatizaram.

Antes da confirmação oficial da preparação do filme, o baterista do Metallica, Lars Ulrich, e o guitarrista Kirk Hammett já haviam dado dicas sobre a novidade em uma entrevista recente à revista Rolling Stone norte-americana.

Segundo Kirk, a princípio, a banda não queria fazer o trabalho em 3D, mas, aos poucos, foram convencidos pelos empresários de que seria “muito divertido” realizar este novo projeto.

Além do filme, outra notícia recente do site do Metallica é um complemento de uma informação um pouco mais antiga. Confirmando o que já era mais ou menos previsto, a banda informou que o EP “Beyond Magnetic”, lançado em dezembro do ano passado apenas para venda por meio do iTunes e outras lojas digitais, estará disponível também no formato físico das antigas, mais precisamente por meio de CD. As vendas começam na América do Norte no dia 31 de janeiro e um dia antes no restante do planeta.

O EP conta com quatro músicas não aproveitadas durante a gravação do álbum “Death Magnetic”, de 2008, que marcou o retorno da banda para um som mais próximo do thrash metal e recebeu elogios de crítica e público.

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.