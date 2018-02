Metallica começa em setembro a gravar novo álbum

Elisson Moreira – Heavy Metal Center – com informações do Blabblermouth.net

O Metallica se programou para entrar em estúdio em setembro para começar a trabalhar em seu próximo álbum, previsto para 2013. Eles novamente serão dirigidos pelo produtor Rick Rubin, que trabalhou no “Death Magnetic”, de 2008. O baterista Lars Ulrich participou de uma teleconferência com repórteres na terça-feira (24 de julho) para promover a participação da banda da edição de 2012 do festival Outside Lands, e revelou que não faltará material quando o álbum de estúdio de número 10 for iniciado.

“Toda vez que o James Hetfield [guitarrista] pega uma guitarra, saem uns riffs brilhantes dela, e eu tento me certificar de que todos eles sejam gravado e tento fazer meu melhor para acompanha-los e tento colocar a bateria por trás deles. Então há, obviamente, toneladas de idéias por aí esperando surgir, em termos de transformar as idéias do James em músicas. Muito provavelmente quando terminamos o projeto [do filme 3D] e o Outside Lands, que deverão estar concluídos até o início de setembro, vamos basicamente nos concentrar apenas em novas músicas e tentar arranjar mais um disco”, disse Ulrich.

O próprio Hetfield disse à The Pulse Of Radio que ele está sempre trabalhando em músicas. “Não consigo desligar a parte criativa de mim, que é – que grande dádiva”, disse ele. “Tem coisa saindo o tempo todo, seja na sala de afinação, no quarto do hotel, em casa com o violão, onde quer que seja. As coisas vão saindo e são gravadas ou anotadas ou o que for, de algum jeito, e elas vão ser externadas em algum momento. Seja nesse álbum, no próximo, quem sabe”.

O “Death Magnetic” foi o último disco do Metallica sob contrato com a Warner Music Group — onde a banda tem feito discos desde 1984. Hetfield falou à The Pulse Of Radio sobre o fim do contrato da banda com a Warner. “É um tipo de sensação boa sentir-se livre de qualquer pedaço de papel que venha a te vincular a algo. Mas ao longo de nossa carreira, aprendemos muito a respeito de gravadoras, as coisas boas e ruins do negócio e isso e aquilo, e não estamos muito focados nisso nesse momento. E é o que é, e quando chegar o momento de renegociarmos ou então procurar ou fazermos as coisas nós mesmos, ou algo assim, nós não sabemos. Não há nada além de escolhas, o que é ótimo”.

O filme 3D começa a ser gravado em meados desse ano e irá misturar imagens de shows com um enredo. A própria banda está bancando o projeto e contratou o diretor do “Predadores”, Nimród Antal, para ficar atrás das câmeras. Antal irá filmar o show da banda em 24 de agosto em Vancouver, Canadá para usar no filme. O show terá um palco de 43 metros por 15 que incluirá o que uma postagem no site da banda chamou de “componentes colossais e elementos visuais arrebatadores passando por toda a carreira de 30 anos do grupo”.

A foto abaixo é uma cortesia do Metallica.com.