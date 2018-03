Metallica anuncia nome de sua própria gravadora, a Blackened Recordings

do blog Roque Reverso

Quando anunciou o lançamento do DVD “Quebec Magnetic”, o Metallica já havia adiantado que o novo trabalho viria por uma gravadora própria, mas que não tinha definido um nome para ela. No dia 30 de novembro, a banda norte-americana de thrash metal finalmente anunciou aos fãs que Blackened Recordings é o nome escolhido para o selo.

“Formar a Blackened Recordings é a independência definitiva, colocando a gente no banco do motorista de nosso próprio destino criativo. Nós estamos ansiosos para fazer mais música e lançar tudo isso para vocês de nossa própria forma única”, escreveram os músicos no site oficial do grupo.

De acordo com a nota, a partir de agora, o Metallica passa a ser dono das próprias gravações. “A Blackened Recordings será a casa de todos os nossos álbuns atuais e vídeos, junto de lançamentos futuros incluindo o DVD e Blu-ray “Quebec Magnetic”, a sair em 10 de dezembro”, destacou a banda.

O anúncio do Metallica apenas confirma o que o mundo do heavy metal já sabe há tempos: eles deixaram de ser uma simples banda e já passaram para o nível de empresa, como o KISS, os Rolling Stones e o U2, só para lembrar os nomes mais badalados. Aos fãs, resta a expectativa de que a nova gravadora seja útil para o grupo continuar lançando material de qualidade.