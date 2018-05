Metallica anuncia disco em parceria com Lou Reed

do Estadão.com.br

O Metallica terminou de gravar um disco de dez músicas em pareceria com Lou Reed. A banda anunciou em seu site oficial que gravou as faixas em estúdio próprio, na última semana, em São Francisco, Califórnia. Reprodução – A banda se apresentou com o artista em 2009

Uma nota assinada pelo grupo indica que a parceria começou a tomar forma em outubro de 2009, quando tocaram juntos Sweet Jane, um clássico de Lou Reed, na festa de 25 anos do Rock and Roll Hall of Fame, em Nova York.

O guitarrista Kirk Hammett havia dado uma dica sobre o projeto no início do ano, ao falar que a banda preparava um projeto que “não era 100% Metallica”.

A banda informa que não tem mais detalhes sobre o disco ou um futuro lançamento. “Nós não temos certeza sobre quando poderemos ouvi-lo, mas estamos mais que empolgados em compartilhar que as gravações terminaram na semana passada”, afirma a nota aos fãs.

O grupo não economiza elogios ao líder do Velvet Underground, classificando-o como “um artista inovador e facilmente um dos mais influentes letristas, músico e performer da história do rock”.