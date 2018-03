Metal Open Air: Negri Concerts tenta se explicar

O seguinte post foi publicado em um Facebook ligado à produtora Negri Concerts. A nota foi publicada ontem, quando do anúncio dos primeiros cancelamentos. Muito falatório e pouca explicação de fato. Não convenceu, infelizmente:

“Falando brevemente a todos, porque estamos trabalhando intensamente para corrigir os problemas causados:

1) Nossa empresa é a responsável pelo BOOKING das bandas. Nós negociamos a participação de todas as bandas INTERNACIONAIS no festival, EXCETO POR ROCK N ROLL ALLSTARS;

2) Sobre o Venom, apoiamos o comunicado da banda e explicamos a todos que a “culpa” não foi da banda, do promotor local ou da NEGRI CONCERTS. Foi um erro no momento da emissão do mesmo.

3) Mesmo assim, nossa empresa NÃO É RESPONSÁVEL pelo pagamento dos cachês.

4) Não somos responsáveis pela PRODUÇÃO / ESTRUTURA / SERVIÇOS / SOM / LUZ e VÍDEO providos no festival. Nossa função em São Luis é prestar apoio na recepção, hospedagem, transporte e assuntos relacionados a backstage das bandas internacionais. Os fornecedores foram contratados e são de responsabilidade da LAMPARINA FILMES E PRODUÇÕES.

5) Nossa empresa foi pessoalmente pedir desculpas às bandas pelos contratempos técnicos que NÃO SÃO DE NOSSA RESPONSABILIDADE.

A NEGRI CONCERTS também pede desculpas a todos os fãs, amigos, bandas nacionais que nos conhecem e apoiam o nosso trabalho e bandas internacionais que conhecem nossa reputação, estão no festival e estão conosco até o fim. Também lamentamos todos os problemas que as demais bandas nacionais tiveram com o cancelamento de suas apresentações, ressaltando que infelizmente essa área não era de nossa responsabilidade e nem de nosso conhecimento sobre tudo o que estava acontecendo.

Agradecimentos especiais à Nuclear Blast, a todas as bandas do primeiro dia que trabalharam em conjunto conosco e nos emocionaram com a real atitude de amizade, respeito e consideração que existiu com os fãs.”