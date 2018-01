Metal Church e Molly Hatchet tocarão no Live'N'Louder

do blog Roque Reverso

A organização do festival Live ‘N’ Louder confirmou mais dois nomes para a edição do evento que acontecerá no dia 14 de abril em São Paulo. De acordo com a produtora Top Link, os grupos norte-americanos Metal Church e Molly Hatchet são as atrações que farão companhia ao Twisted Sister, a banda principal escolhida, anunciada no final de janeiro.

Outra informação relevante divulgada pela produtora é que o festival deverá ser realizado no Espaço das Américas, um espaço menos badalado e bem menor que os das edições anteriores, já que o evento de 2005 foi no Estádio do Canindé, e o de 2006 foi na Arena Anhembi.

Por enquanto, não há informações sobre preços dos ingressos e locais de venda. Mas a produtora promete anunciar estes detalhes, além de novas atrações, em breve.

O Metal Church é um grupo de heavy metal veterano dos anos 80 e absorveu influências do thrash metal quando ele nascia. O Molly Hatchet, por sua vez, é uma banda de southern metal que foi criada nos anos 70. Os dois nomes vem pela primeira vez ao Brasil.