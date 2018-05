13/6/2001

“o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído…”

Há 10 anos morria o guitarrista da banda Titãs, Marcelo Fromer. O músico de 39 anos praticava cooper nas ruas do bairro dos Jardins, em São Paulo, quando foi atropelado por uma moto. Sofreu traumatismo craniano e teve a morte cerebral anunciada dois dias depois do acidente. A família decidiu doar os órgãos, como era vontade do músico. Reveja as notícias nas páginas do Estado.