Mellinne confirma abertura para Mayan e Sirenia em SP

Costábile Salzano Júnior – The Ultimate Press

Após participar do Rock Feminino, um dos festivais mais importantes do Brasil, a banda Mellinne prepara-se para dar mais um grande passo em sua jovem carreira. O grupo confirmou que será responsável pelas aberturas dos shows de Mayan e Sirenia, em São Paulo.

Neste momento, o grupo formado por Christie Mary (vocal), Léo Milani (guitarra), Mark Barbero (guitarra), Emerson (baixo), Fabrício “Bill” (bateria) e Markus Mioranzza (teclado) está gravando seu primeiro EP intitulado “Primordium”.

A banda Sirenia, um dos principais nomes do Gothic Metal Mundial, se apresenta, no próximo dia 29 de outubro, no Blackmore Rock Bar. Os noruegueses estão em plena turnê de divulgação do novo disco “The Enigma of Life” lançado pela gravadora Nuclear Blast Records.

Já o Mayan, verdadeiro dream team do metal holandês, tem show confirmado para o dia 26 de novembro, no Carioca Club. Os fãs interessados em conferir a performance de Simone Simons (vocal Epica), Mark Jansen (vocal Epica), Isaac Delahaye (guitarra Epica, ex-God Dethroned), Frank Schiphorst (guitarra Symmetry), Rob van der Loo (baixo ex-Delain, ex-Sun Caged), Jack Driessen (teclado ex-After Forever), Ariën van Weesenbeek (bateria Epica, ex-God Dethroned) e Laura Macri (cantora de opera italiana) devem correr para garantir presença, pois a procura por ingressos deve ser grande.

Serviço Sirenia

Data: 29/10/2011

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Al dos Maracatins, 1317 – Moema

Hora: 20h (abertura da casa às 18h)

Ingressos: 1°lote: R$ 60,00 | 2°lote: R$ 80,00 | Na porta: R$ 100,00 (Preços para Ingressos Promocionais antecipados e Estudantes)

Venda online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br

Serviço Mayan

Data: 26/11/2011 (sábado)

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros

Hora: 20h (abertura da casa às 18h)

Ingressos:1°lote: R$ 70,00 | 2°lote: R$ 90,00 | Na porta: R$ 120,00 (Preços para ingressos promocionais antecipados e estudantes)

Venda Online http://darkdimensions.webstorelw.com.br/

Ponto de Venda: Galeria do Rock – lojas Lady Snake (11) 3333.6931 e (11) 3361.7705