MegaUpload é fechado nos Estados Unidos

Site chegou a ser o 13º mais acessado no mundo.

Camilo Rocha – Link – O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – O site de compartilhamento de arquivos MegaUpload.com foi fechado por agentes federais norte-americanos. Eles acusam o site de violar direitos autorais repetidamente.

A acusação diz que o site lesou proprietários de direitos autorais em mais de US$ 500 milhões ao abrigar contéudo pirateado como filmes e músicas.

O Megaupload tem como CEO o produtor de hip hop Swizz Beats, que tem no currículo trabalhos para Beyoncé e Alicia Keys. Ele se defendeu das acusações dizendo que sempre acata pedidos de remoção de material ilegal.

O site se envolveu há pouco tempo numa disputa judicial com a gravadora Universal ao usar seus artistas num vídeo promocional. A Universal pediu que o YouTube tirasse o vídeo do ar ao constatar nele a presença de nomes de seu elenco. O MegaUpload retaliou processando a gravadora. Alegou que tinha contratos individuais com os artistas legalmente válidos.

Segundo os promotores do caso, o MegaUpload já chegou a ser o 13º site mais acessado do mundo.

A ação acontece no dia seguinte a uma onda de manifestações online contra a Sopa e a Pipa, propostas de lei antipirataria que tramitam no Congresso americano.