Megadeth prepara relançamento especial de "Peace Sells…"

Alisson da Silva – Heavy Metal Center

Se quiser, leia o texto original aqui.

O álbum multiplatinado “Peace Sells… But Who’s Buying?”, foi remasterizado digitalmente pela primeira vez e em várias versões para comemorar o 25º aniversário de lançamento no dia 12 de julho pela Capitol/EMI. Todas as versões incluem um box lift-top, álbum digital e um box com cinco discos e 3 vinis, um show de 1987, da primeira tour mundial, não havia sido lançado anteriormente além de pequenos prefácios escritos por Dave Mustaine e Lars Ulrich.

O Deluxe Box Set incluirá mixes raros das faixas do álbum e audio em alta definição tanto no show quanto no álbum, além de contar com um encarte de 20 páginas, e fotos e reproduções 8″x10″ de material colecionável do Megadeth. A capa do box utiliza um novo e único processo de 3D lenticular que reinterpreta a capa original, criando a ilusão de um Vic Rattlehead saltando do desenho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No seu prefácio, Dave Mustaine reflete sobre a composição da faixa-título: “Eu já havia escrito outras músicas antes dela, mas havia algo diferente na Peace Sells, porque contava a história sobre a minha fé, minhas crenças, minha desconfiança no governo, minha ética de trabalho e minha integridade. Esta era a minha música.”

“If there’s a new way, I’ll be the first in line”

“Amém!” Continua Mustaine. “Estava tão cansado de não tomar banho, de não me barbear, não comer, não ter um lar, uma companheira, nada. Sim, serei o primeiro da fila, mas é melhor eu trabalhar dessa vez. Bem estava dando certo, graças a Deus, o mais rápido que eu precisava que tivesse sido, mas não tanto quanto eu queria.”

“Quer você tenha ouvido esse álbum pela primeira vez em 86, ou ouvirá pela primeira vez hoje ou amanhã, Peace Sells será sempre um grande álbum de heavy metal”, diz Lars Ulrich no seu prefácio da nova edição. “Nada mais, nada menos. Resistiu ao tempo. E continuará assim.”

TrackList

2CD / Digital (Prefácio por Dave Mustaine e Lars Ulrich):

Disco 1 (original album, remastered)

01. Wake Up Dead

02. The Conjuring

03. Peace Sells

04. Devil’s Island

05. Good Mourning / Black Friday

06. Bad Omen

07. I Ain’t Superstitious

08. My Last Words

Disco 2 (Show inédito de 1987)

01. Wake Up Dead

02. The Conjuring

03. Bad Omen

04. Rattlehead

05. Killing Is My Business… And Business Is Good

06. Looking Down The Cross

07. My Last Words

08. Peace Sells

09. These Boots Were Made For Walkin’

10. Devil’s Island

11. Mechanix

12. Last Rites / Loved To Deth

13. Good Mourning / Black Friday

Box Set Deluxe 5CDs+3LPs Box

* Duas fotos 8×10 /duas reproduções de flyers de shows 8 ½ x 11 / uma reprodução de canhoto de um ingresso / Encarte de 20 páginas com prefácio por Dave Mustaine e Lars Ulrich

Disco 1 (álbum original, remasterizado – tracklist acima)

Disco 2 (Dave Mustaine mixes & masters do relançamento de 2004 – tracklist acima)

Disco 3 (Randy Burns mixes, remastered)

01. Wake Up Dead [previously released as bonus track on ’04 reissue]

02. The Conjuring [previously released as bonus track on ’04 reissue]

03. Peace Sells [previously released as bonus track on ’04 reissue]

04. Devil’s Island [previously unreleased]

05. Good Mourning / Black Friday [previously released as bonus track on ’04 reissue]

06. Bad Omen [previously unreleased]

07. I Ain’t Superstitious [previously unreleased]

08. My Last Words [previously unreleased]

Disco 4 (Show de 1987 – track listing acima)

Disco 5 (audio em alta definição: álbum original + show de 1987 – tracklists acima)

LP 1 (álbum original, remasterizado – track listing acima)

LPs 2 & 3 (Show de 1987 – track listing acima)