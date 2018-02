Megadeth confirma show em SP com ‘Countdown to Extinction’ na íntegra em setembro

Flávio Leonel – Roque Reverso*

Depois de rumores cada vez mais fortes que circulavam pelas redes sociais, o Megadeth confirmou finalmente em seu site oficial que voltará a São Paulo ainda este ano para tocar, na íntegra, o ótimo álbum “Countdown to Extinction”, de 1992! A banda norte-americana de thrash metal se apresentará no Via Funchal no dia 5 de setembro, uma quarta-feira, no que promete ser mais um grande momento do heavy metal na capital paulista.O show faz parte da comemoração dos 20 anos de aniversário do disco, que está na lista dos melhores gravados pelo grupo em sua longa história, iniciada em 1983. Além de São Paulo, a banda passará por outras cidades da América do Sul. Em Santiago, no Chile, fará duas apresentações, nos dias 7 e 8 de setembro. Na Argentina, tocará em Buenos Aires (14) e Córdoba (16).

Além de executar o “Countdown to Extinction” na íntegra, o Megadeth deverá tocar outros clássicos da carreira e, claro, trazer músicas de seu mais recente álbum “TH1RT3EN”, lançado em 2011. As informações sobre preços de ingressos ainda não foram divulgadas pelo Via Funchal, mas o Roque Reverso trará os detalhes assim que a casa de shows publicar os valores em seu site.

Será a décima primeira passagem do grupo norte-americano pelo Brasil. Desde que tocou no Rock in Rio de 1991, a banda liderada por Dave Mustaine voltou ao País em 1994, quando fez turnê própria; em 1995, quando tocou no segundo Monsters of Rock; em 1997, quando se apresentou no Estádio do Palmeiras, no Aniversário da 89FM; em 1998, quando tocou no quarto e último Monsters of Rock; e, em 2005 e 2008, quando voltou novamente em turnê própria.

Mais recentemente, o Megadeth passou pelo País em 2010, quando celebrou os 20 anos do álbum “Rust in Peace”; em 2011, quando se apresentou no SWU Festival Music & Arts; e, em abril de 2012, quando esteve no lamentável Metal Open Air e fez um show curto por causa da série de problemas do festival no Maranhão.

*Flávio Leonel é jornlaista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.